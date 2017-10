Met enige jaloersheid kijken we al jaren naar het Museum Catharijneconvent in het Nederlandse Utrecht, waar het voorbije jaar prachtige tentoonstellingen te zien waren. Maar vanaf nu heeft ook Vlaanderen een eigen museum voor religieuze kunst en cultuur, in de Parkabdij in Heverlee (Leuven). De abdij is één van de oudste en best bewaarde abdijen van de Lage Landen.

Het museum heet PARCUM, als verwijzing naar een van de oudste benamingen van het abdijcomplex.

In de westvleugel met de voormalige ontvangstruimtes van de abt zijn de eerste museumzalen geopend. Dit is slechts de eerste fase bij de openstelling van de abdijgebouwen. Er wordt gehoopt om tegen 2023 in de resterende ruimten in de oost- en de zuidvleugel een permanente collectie voor te stellen. Ook de bibliotheek, de kapittelzaal en de refter worden voor het publiek toegankelijk, vertelt curator Liesbet Kusters.

Meer dan religie

Kusters: Religieus erfgoed omvat meer dan alleen religie. Het betreft ook universele thema’s zoals angst, schuld, relaties of zingeving. Als dialoogmuseum zetten we bewust in op de wisselwerking tussen hedendaagse mondiale thema’s en religieus erfgoed, en de dialoog tussen mensen van allerlei achtergronden, culturen en leeftijden.

PARCUM wil de dialoog met de samenleving aangaan.

Het opzet van het museum loopt parallel met dat van het Catharijneconvent in Nederland. Enerzijds is er een vaste collectie met het christelijke erfgoed als uitgangspunt die een verband wil leggen tussen verschillende levensbeschouwingen en culturen. Anderzijds zullen er ook thematentoonstellingen te zien zijn, zoals nu de eerste expo Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding met Vlaamse kunstschatten uit kerken, kloosters en abdijen.

Besloten leven

Voor deze tentoonstelling zijn 40 nooit eerder vertoonde kunstwerken uitgeleend bij 25 religieuze instellingen.

'Van de wereld' wil de betekenis belichten van afgezonderd en besloten leven in religieuze context, zegt communicatieverantwoordelijke Loes Verschuren.

Net zoals het museum in Nederland wil ook PARCUM een kennis- en expertisecentrum zijn voor christelijk en religieus erfgoed en ondersteuning bieden aan kerkfabrieken, kloosters en instellingen voor de zorg en de ontsluiting van hun erfgoed. Deze taak wordt sinds 1997 waargenomen door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC), een door de Vlaamse overheid erkend expertisecentrum.

Meer info:

• Van de wereld loopt nog tot 25 februari 2018

• PARCUM is van dinsdag tot zondag dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Het is gesloten op maandagen en feestdagen. Voor groepen zijn rondleidingen mogelijk. Bezoekers krijgen dan niet enkel een rondleiding van het museum, maar leren ook de abdij zelf en de geschiedenis daarvan kennen. Zie www.parcum.be.