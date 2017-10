Louise Parmentier (74), een moeder van vier kinderen die nauw verbonden is met de franciscaanse beweging, komt aan het hoofd te staan van de Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL), de Franstalige tegenhanger van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). Zij behaalde een diploma Handelswetenschappen en is geaggregeerde in de economie. Ze verdeelde haar tijd tussen haar beroepsloopbaan in het onderwijs en de opvoeding van haar kinderen. Zij was ook gemeenteraadslid in Floreffe.

De CIL, het overleg- en adviesorgaan van de katholieke leken in Franstalig België, ontstond in 1965 in het spoor van het Tweede Vaticaanse concilie om de uitwisseling tussen de bisschoppen, vicarissen, aalmoezeniers en leken te bevorderen en om de leken meer inspraak te geven en sterker te betrekken in het beleid van de Kerk. Aanvankelijk vond de oprichting nog plaats onder de naam Conseil Général de l’Apostolat des Laïcs (CGAL), maar in 1996 werd de naam veranderd in Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL). Het CIL telt een 50-tal leden, met onder meer een bisschop referent (mgr. Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik) en afgevaardigden van de bisdommen, bewegingen, organisaties en diensten van de katholieke Kerk uit Wallonië en Brussel. Het IPB, de protestants-evangelicale Kerken en de orthodoxe Kerk zijn met een waarnemer vertegenwoordigd.

Bron: Cathobel.be