De crisis in Jemen lijkt volledig uit de belangstelling verdwenen te zijn en het lot van de bevolking lijkt de wereld onverschillig te laten, vertelt de Zwitserse bisschop Paul Hinder o.f.m., de apostolisch vicaris van Zuid-Arabië. Hinder, die momenteel op rondreis is in Europa en die vandaag een ontmoeting heeft met de paus, verwijst naar een rapport van de Verenigde Naties, waarin beschreven staat dat het conflict tussen het regeringsleger, dat sinds 2015 de steun krijgt van Saudi-Arabië, en de Jemenitische Houthirebellen die worden gesteund door Iran een spoor van vernieling heeft nagelaten. Enkele duizenden mensen werden gedood, tienduizenden burgers raakten gewond, ook burgerdoelen zoals ziekenhuizen en scholen bleven niet gespaard.

De vicaris beklemtoont dat de wereld nauwelijks weet wat er gebeurt in het land. Daarvoor zijn er verschillende redenen. Wat in Jemen gebeurt, is van toepassing op het hele Arabische schiereiland. Het ontbreekt aan overzicht. Voor buitenstaanders is zoveel onduidelijk. Er is echter oorlog en er zijn interne spanningen. Saudi-Arabië en zijn bondgenoten, evenals Iran, spelen een belangrijke rol op de achtergrond.

Zolang er mensen aan deze oorlog geld verdienen, blijft die doorgaan. Aangezien er weinig olie is in Jemen en veel mensen geld verdienen aan de wapenhandel, hebben er veel partijen belang bij dat er nauwelijks informatie bekend raakt over de situatie in het land. Maar ook Europa heeft een rol. Het zou zich de vraag moeten stellen wat er gebeurt met de wapens die geleverd worden. Nog dagelijks sterven er mensen door het wapengeweld en omdat de medische zorg niet meer werkt.

