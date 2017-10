De Limburgse gemeente Maaseik heeft een conceptnota over de Codex Eyckensis ingediend bij de Belgische commissie van de werelderfgoedorganisatie Unesco. Maaseik kan dan vóór 13 mei 2018 een dossier indienen bij de internationale commissie. Ten laatste in oktober van volgend jaar weten wij dan of het oudste handschrift van België door de Unesco ook daadwerkelijk wordt ingeschreven op de lijst van Cultureel Werelderfgoed. Die lijst met kostbare documenten bestaat sinds 1992 en bevat een slrodige 350 erfgoedstukken uit de hele wereld, onder meer het dagboek van Anne Frank.

De Codex Eyckensis is het oudste handschrift van de Lage Landen. Het prachtig verluchte evangeliarium werd in 760, tijdens de Karolingische renaissance in Echternach (Groothertogdom Luxemburg) vermoedelijk door Ierse monniken vervaardigd, bij de aanvang van de kerstening van het Europese vasteland.

Sinds 1571 wordt de Codex Eyckensis bewaard in de crypte van de Sint-Catharinakerk in Maaseik. Volgens Anja Neskens, archeologe en wetenschappelijk medewerker van Musea Maaseik is de waarde van dit fraai geïllustreerde manuscript in het Latijn historisch en artistiek vergelijkbaar met het Book of Kells, een meesterwerk van de westerse kalligrafie dat omstreeks 800 door Ierse monniken werd geschreven en verlucht.

Bron: Belang van Limburg