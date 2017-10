Om de 30ste Werelddag van verzet tegen extreme armoede te markeren, slaat ATD Vierde Wereld dit jaar de handen in elkaar met tal van partnerorganisaties. Vandaag, 17 oktober, vinden in heel België optochten, concerten, debatten, filmvoorstellingen en tentoonstellingen plaats. In Brussel vertrekt om 9 uur de mars Wat verborgen is zichtbaar maken.

Een van de partners is Netwerk tegen Armoede, dat 59 verenigingen in Vlaanderen en Brussel groepeert waar mensen in armoede het woord nemen. Deze organisatie vraagt in het bijzonder aandacht voor een betere toegang tot gezondheidszorg voor mensen in armoede. In 29 gemeenten en steden zijn lokale acties gepland.

