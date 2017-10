Tentoonstelling 'Tegenwind'

Bovenstaande filmpjes werden gemaakt als intro bij de tentoonstelling Tegenwind In het Caermersklooster in Gent (nog tot 26 november). Die vertelt de geschiedenis van armoede in België sinds het begin van de negentiende eeuw. Je ontdekt hoe armoede zowat alles in het leven beïnvloedt, hoe mensen hun eigen situatie proberen te verbeteren en wat de samenleving doet of kan doen.

Het boeiende aan deze tentoonstelling is dat ze verleden en heden met elkaar vervlecht. Wat is er veranderd? En waar lijkt vandaag op vroeger?

‘Tegenwind’ is het resultaat van een intense samenwerking met mensen in armoede onder meer via Welzijnszorg.

Aansluitend bij een bezoek aan de tentoonstelling kan een groep (max. 25 personen) in gesprek gaan met een ervaringsdeskundige in armoede. Voor het secundair onderwijs zijn er pedagogische dossiers beschikbaar.