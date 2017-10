Met de actieve steun van Koen Geens, als minister van Justitie bevoegd voor de dialoog met de erkende erediensten en levensbeschouwingen, organiseren de erkende erediensten op woensdag 4 oktober van 9.30 tot 17 uur het colloquium #Religioptimist in de Senaat.

Op het colloquium getuigen vertegenwoordigers van onder meer jodendom, islam en christelijke denominaties over de positieve rol die hun godsdienst speelt in de samenleving, want:

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke uitdaging. Een optimist ziet een uitdaging in elke moeilijkheid. Winston Churchill

Het colloquium begint al om 9.30 uur met onthaal en een persmoment. In de voormiddag nodigt Hervé Hasquin, oud-rector van de ULB en politicus, het publiek uit om na te denken over de vraag of België nu echt een lekenstaat is. Daarna is het woord aan Rik Torfs, die zijn gedachten laat gaan over de vraag of een redelijk mens godsdienstig kan zijn. Daarop gaat Dominique Lambert, doctor in de positieve wetenschappen en filosoof in Namen, nog even door.

Na de middag komt onder meer prof astrofysica Leen Decin (KU Leuven) aan het woord. In naam van de islam spreken Ismat Jahan en Mariem Bouselmati. De anglicaanse gemeenschap in ons land heeft Alison Rose, ambassadrice voor het Verenigd Koninkrijk in België, en Heather Roy, secretaris-generaal van Eurodiaconia, afgevaardigd.

Ook de jeugd is aanwezig en krijgt een stem. Zij bereidden alvast onderstaand filmpje voor.

En hoe denk jij dat de godsdiensten een positieve rol (kunnen) spelen in ons land? Geef je reactie in het veld onder het filmpje.