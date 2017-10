Bovenstaand filmpje maakt deel uit van het platform Zusters en broeders ~ Stem van het religieuze leven in Vlaanderen waarop Kerknet 39 verhalen presenteert van Vlaamse religieuzen. Het zijn verhalen uit het leven gegrepen, eerlijk en eenvoudig verteld en artistiek vorm gegeven. Via de achtergrondinformatie bij de verhalen kom je meer te weten over orden, congregaties en hun stichters, maar ook over thema's als roeping, twijfel, loslaten of toekomst, en hoe onze religieuzen ermee omgaan.

Even stilstaan

Het verhaal van zuster Katharina maakt indruk. Misschien doet het je denken aan hoe jij afscheid nam van een dierbare. Laat de herinneringen terugkomen en stel jezelf vragen: