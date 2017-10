Bovenstaande video werd gemaakt door Majd Khalifeh, die zelf opgroeide als Palestijnse vluchteling in Syrië. Toen hij dienstplichtig werd, vluchtte hij naar België, inmiddels 14 jaar geleden. Hij zou nog ettelijke jaren staatloos zijn vooraleer hij erkend werd en later Belg werd. Dat verhaal vertelt hij in zijn pas verschenen boek Herboren.

Net als Adam Razouk in het filmpje, nam ook Majd zijn toekomst in handen met alle kansen die hij maar kon grijpen. In 2013 kreeg hij van Pax Christi erkenning als Jongerenambassadeur voor de Vrede na de documentaire Stateless, waarin hij met regisseur Senne Dehandschutter op zoek ging naar zijn wortels als Palestijn. Sinsdien houdt hij niet op te streven naar meer wederzijds begrip en kennis. Vandaag is hij freelance documentairemaker en redacteur bij de VRT.

Bekijk het filmpje dat TV-ID draaide bij de erkenning van Majd Khalifeh als Jongerenambassadeur voor de Vrede.