In zijn beleidsbrief van 2015-2016 maakte minister van Media Sven Gatz subsidies mogelijk voor innoverende nieuwsmedia-initiatieven die de pluriformiteit binnen de sector konden versterken en het informatieaanbod verruimen. Daarvan maakte Kerknet dankbaar gebruik om een droom te realiseren: de immateriële rijkdom van het religieuze leven in Vlaanderen naar voren brengen op een mooie manier, volop inspelend op het mogelijkheden van het internet.

Het resultaat is de website Zusters en broeders ~ Stem van het religieuze leven in Vlaanderen. Via verhalen in de vorm van filmpjes die makkelijk gedeeld kunnen worden op andere websites en social media, worden grotere patronen van het religieuze leven inzichtelijk. Bijbehorende achtergrondinformatie is ook webbish en sharable opgemaakt.

Bezoek de website en proef de stuk voor stuk unieke verhalen.