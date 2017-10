Op het platform Zusters en broeders ~ Stem van het religieuze leven in Vlaanderen zijn 39 verhalen verzameld van Vlaamse religieuzen. Het zijn verhalen uit het leven gegrepen, eerlijk en eenvoudig verteld en artistiek vorm gegeven. Via de achtergrondinformatie bij de verhalen kom je meer te weten over orden, congregaties en hun stichters, maar ook over thema's als roeping, twijfel, loslaten of toekomst, en hoe onze religieuzen ermee omgaan.

Ontdek nu het platform of proef iedere week op Kerknet een van de ontwapenende verhalen.