Op maandag 2 oktober werd gestart met de opbouw van het skelet van een vinvis in de Sint-Baafskathedraal. Onder een geluidskoepel kan de bezoeker luisteren naar een gedicht dat Peter Verhelst voor de gelegenheid schreef. Het project maakt deel uit van de tentoonstelling Out of the Box bij de 200ste verjaardag van UGent.

Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal, is bijzonder tevreden over het project en de samenwerking met UGent: We zijn heel blij met dit initiatief en hebben heel goed samengewerkt met het team onder leiding van Marjan Doom. Er is trouwens een zeer goede band tussen de Sint-Baafskathedraal en de Universiteit Gent. Die laatste werkt ook mee aan de restauratie van het Lam Gods. We zijn dus blij dat de kathedraal opgenomen is in dit bijzondere project dat inderdaad ‘out of the box’ is.

Catechese en nocturne

Het bisdom Gent grijpt het project aan om de vele bezoekers van de kathedraal het Bijbelverhaal van Jona te vertellen. De vormingsdienst (CCV) en jeugddienst (IJD) van het bisdom maken er een catechese bij die vanaf november beschikbaar is via Kerknet en kan bij het skelet bekeken worden.

Op 8 februari plant het bisdom bovendien een nocturne onder de ribben van Leo. Muziek en een gesprek over de relatie geloof, wetenschap en kunst zal body geven aan het skelet.

Out of the Box wordt op vrijdag 6 oktober feestelijk geopend vanaf 18.30 uur in de Sint-Pietersabdij. Meer info via sintpietersabdij@gent.be.