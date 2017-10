Toen Julien, die van Stasegem afkomstig is, naar Kortrijk verhuisde, ontdekte hij een actieve jongerengroep in de Sint-Michielskerk. Sindsdien is hij thuis bij de Sint-Michielsbeweging, waar hij ook priester Geert leerde kennen.

Onlangs zei hij in Kerk & Leven: Ik zit er niet mee in om te getuigen over datgene waar ik van leef. Niet dat ik zo’n voorbeeld ben, maar als profwielrenner kan ik mijn bekendheid in positieve zin gebruiken om te getuigen over wat ik belangrijk vind in het leven. Ik ben niet beter dan een ander. Ik wil niemand iets opdringen, wel uitnodigen. En dan moeten ze zelf maar zien of ze zich willen laten inspireren. Ik vind het alvast belangrijk mijn geloof een plek te geven in mijn leven en ernaar te handelen.