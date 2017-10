De herdenking van 500 jaar Reformatie bereikt stilaan een hoogtepunt. Volgens de overlevering publiceerde Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen in Wittenberg. In de editie van 25 oktober (nr. 924) gaat Tertio in verschillende hoeken – geschiedenis, theologie, muziek, lokale kerk en oecumenische verbroedering – op zoek naar echo’s van die verjaardag. “Luther beschouwde zichzelf als katholiek. Hij vond dat niet hij, maar de paus de kerk had verlaten”, stelt historicus Craig Harline (Brigham Young University).

Ook nog in dit nummer onder meer:

• Een standpunt over het imagoprobleem van de godsdiensten

• Een column van senator Steven Vanackere over de zorg voor ouderen

• Een gesprek met zuster, wereldster en vredesactiviste Marie Keyrouz

• Een analyse van de onontwarbare Brexitknoop

• Boekbesprekingen van Het geestelijke in de kunst (Wassily Kandinsky) en Wentelsteen (Joris Tulkens)

• Een smaakmaker voor de expo over Dom Hans van der Laan in deSingel

• Een interview met Brian Farrell, secretaris van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid onder de christenen

• Een getuigenis van psycholoog Dirk Bryssinck over zijn geesteskind Villa Voortman

Lees hier (http://bit.ly/2yIJ87R) alvast het artikel waarin oorlogschirurg Reginald Moreels zijn kijk geeft op goed en kwaad naar aanleiding van zijn nieuwe essay Is de mens slecht?

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be