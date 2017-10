Vandaag vrijdag stelden de burgemeester Vincent Dewolf van Etterbeek, Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop van Brussel, en de leden van de kerkfabriek van de Sint-Gertrudisparochie, het ontwerp van de heropbouw van de Sint-Gertrudiskerk en de heraanleg van de onmiddellijke omgeving op een persconferentie voor. In 1993 laat burgemeester Dewolf de kerk op het Van Meyelplein afbreken omwille van een zinkgat, zoals wij er in Brussel een paar weken geleden twee hadden. Het gat bevond zich onder de kerk en de klokkentoren dreigde van het kerkgebouw af te scheuren.

Geschiedenis van het dossier

In 1993 richt een groep mensen de Vrienden van Sint-Gertrudis op en zamelt geld in voor de bouw van een nieuwe kerk. In 2004 schenkt Robert Verhelpen (overleden in 2014) een geldbedrag dat 25 % van de totale kost financiert. In 2012 komt er een akkoord over de financiering: de Parochiale Werken betalen 33 % van de kosten, de Kerkfabriek 15 % en het aartsbisdom Mechelen-Brussel 27 %.

Belangrijk is dat het gebouw de belastingsbetaler niets kost.

De bouwgrond is eigendom van de Kerkfabriek. Aan de bouw zullen archeologische opgravingen voorafgaan. In 2015 geeft de Brusselse hoofdstedelijkre regering haar toestemming voor de heropbouw (budget: 2.150.000 euro). Datzelfde jaar ontstaat de Gertrudis Foundation. Dit fonds zoekt geld om meubilair en andere religieuze kunstwerken uit de oude kerk te restaureren en bewaren. De oorspronkelijke klokken zijn vastgekend op het van Meyelplein.