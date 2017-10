Met de misdienaarsreis naar Assisi en Rome in het vooruitzicht lijkt het ons het perfecte moment om begeleiders uit heel Vlaanderen te verwelkomen voor een boeiende vorming in een sfeer van verbondenheid. Om iedereen de kans te geven om op deze dag aanwezig te zijn, organiseert IJD twee ontmoetingsdagen waaruit je als begeleider kan kiezen. De eerste ontmoetingsdag gaat door op 3 februari 2018 in Kortrijk, de tweede op 10 februari 2018 in Leuven. Wij zorgen voor een interessant programma en een heerlijke maaltijd.

Wat staat er op het programma?

9.00 u Onthaal met kopje koffie

9.30 u Vormingsmoment over de eucharistie door Joris Polfliet

10.00 u Uitwisseling over de inhoudelijke input en de eigen misdienaarswerking

11.00 u Voorstelling van de misdienaarsbedevaart naar Rome (26/07/2018 - 04/08/2018)

12.00 u Gebedsmoment

12.30 u Feestelijk middagmaal

Waar en wanneer?

We voorzien twee ontmoetingsmomenten. Je kan kiezen wat voor jou het best past.

- Zaterdag 3 februari 2018 in het Parochiaal centrum Sint-Maarten in Kortrijk.

- Zaterdag 10 februari 2018 in de PAVO Parochiezaal in Heverlee (Leuven).

Hoe inschrijven?

Vóór 10 januari 2018 via www.regi.ijd.be.

Je kan ook een e-mail sturen naar ann.joris1@skynet.be of audrey.van.den.bremt@ijd.be.

We vragen een bijdrage van 8 euro.

Nog vragen?

Stuur gerust een e-mail naar audrey.van.den.bremt@ijd.be of bel het nummer 09 235 78 57. We helpen je graag op weg!