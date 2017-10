Wanneer ik terugdenk aan mijn studietijd aan het Lemmensinstituut te Leuven kan ik me niet herinneren ooit één seconde te hebben gedacht aan dagdagelijks met kinderen werken op professioneel niveau. Nee, na mijn opleiding als componist en concertorganist zou ik enkel werken aan de ‘serieuze’ muziek.

Maar zie, ruim 17 jaar later werk ik zeven op zeven, van ochtend tot avond, met kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar. Dat doe ik zowel in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal als op het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen.

Loodzwaar en uniek

In de kathedraal ben ik fulltime werkzaam als kapelmeester. Ik draag de leiding over het knapenkoor en de meisjescantorij van het Antwerps Kathedraalkoor. In het college werk ik halftime als leraar muzikale opvoeding en heb ik meer dan 550 leerlingen verdeeld over 24 klassen.

Beide jobs zijn de beste keuze die ik ooit gemaakt heb.

De combinatie van de twee is soms loodzwaar maar tegelijk uniek en afwisselend: repeteren, lesgeven, concerten geven, opnames maken, componeren, concertreizen in het buitenland, te veel om op te noemen.

In het Antwerps Kathedraalkoor krijgen jongeren een boeiend muzikaal traject aangeboden, gekaderd in een religieuze context en met veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het leven van een koorzanger is een uitdagende mix van onder andere repeteren, engagement, discipline en uitvoeringen, maar ook van vriendschap, collegialiteit, verantwoordelijkheid en reizen naar het buitenland.

Kinderen passen zich aan grote muziek aan

Met ons kathedraalkoor zingen we nooit muziek die is aangepast aan de kinderen. Een van onze troeven is dat de kinderen zich aanpassen aan die nieuwe, grote muziek. Wanneer kinderen met leeftijdsgenoten – zelfs tot over de landsgrenzen heen – stukken kunnen zingen uit de grote vocale muziekgeschiedenis (polyfonie, Mechelse School, hedendaagse Vlaamse componisten, internationale tendensen) doen ze ervaringen op die ze niet willen ruilen met een ‘kindvriendelijk’ repertoire.

Voor veel zangers is de wereld van het kathedraalkoor dan ook de moeite waard om er vijftien jaar van hun jonge leven te slijten en voor eeuwig de microbe van de religieuze koormuziek te pakken te krijgen. Naast de zin voor traditie schenken we veel aandacht aan het bevorderen van de kwaliteit.

Professionele zangers begeleiden de individuele zangkwaliteit van de kinderen en de jongeren van ons koor.

Binnenkort zal een international expert het kathedraalkoor kritisch doorlichten. Zo hopen we het koor naar een hoger niveau te tillen: muzikaal, qua repertoire, in de ontwikkeling van pedagogische lijnen, liturgisch, organisatorisch, financieel, logistiek…

Vlaamse muziek

De uitbouw van een weldoordacht muzikaal curriculum is belangrijk voor de kinderen. Ze zingen tenslotte een zeer groot deel van hun leven in ons koor; sommigen wel twintig jaar (van jonge knaap tot volwassen mannenstem). Een duidelijke meerjarenplanning moet getuigen van een heldere visie op het velerlei vlak: programmering van componisten en muziekgenres, stemvorming, koorsamenstelling, opvolging van zowel instroom als uitstroom van koorleden, financieel beleid, internationalisering, bijdrage tot de uitvoering en verspreiding van ‘onze’ Vlaamse hedendaagse muziek.

Naast de financiële en beleidsmatige inbreng van de Kathedrale Kerkfabriek, kan een goed uitgebouwde vereniging als de onze dan ook niet zonder de onmisbare steun van vrijwilligers – secretariaat, penningmeester, public relations, organisatie van reizen en internationalisering, organisatie van concerten en niet-muzikale activiteiten.

De vonken spatten er af

Waar we ook niet zonder kunnen, is de steun van de vele ouders. Zij krijgen er een druk schema bij wanneer hun kinderen zich aansluiten bij ons koor.

We repeteren dagelijks – soms meermaals per dag – en dan is het meedenken van de ouders noodzakelijk.

Tijdens een drukke dag met meerdere uitvoeringen is een stipte opvolging van communicatie in al haar vormen noodzakelijk. Wanneer iedereen (dirigent, zangers, ouders, besturen, medewerkers) zich kan inzetten met een niet aflatende bezieling en een eindeloos respect voor kinderen en muziek, springen de vonken er soms af.

Een bijdrage van Sebastiaan van Steenberge. Hij is kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, waar hij als dirigent de leiding heeft over het knapenkoor, de meisjescantorij en de capella.

