Zondagavond zakten meer dan duizend mensen af naar de Heilig Hart-basiliek van Koekelberg voor het jaarlijkse benefietconcert voor het Steuncomité voor Oosterse Christenen. De Libanese zuster Marie Keyrouz gaf er met haar Ensemble de la Paix een prachtig recital van religieuze muziek in het Arabisch, het Aramees, het Italiaans en het Latijn. Op de eerste rij zat een zichtbaar ontroerde kardinaal Jozef De Kesel naast Mor Georges Kourieh, de Syrisch-orthodoxe bisschop voor België, Frankrijk en Luxemburg, mgr. Herman Cosijns, de rector van de basiliek, en de priesters van verschillende Oosterse Kerken in België.

Het ‘Comité de Soutien aux Chrétiens d’Orient’ groepeert alle christelijke denominaties die zowel in het Nabije Oosten als in ons land actief zijn.

Dat zijn: de Koptisch-orthodoxe, de Armeens-apostolische, de Assyrische, de Syrisch-katholieke, de Syrisch-orthodoxe, de Chaldeeuwse, de Grieks-melkitische, de Libanees-maronitische en de rooms-katholieke Kerk. Het comité haalt de onderlinge banden tussen deze verschillende christelijke gemeenschappen aan, maar ondersteunt ook concrete projecten voor de Oosterse christenen die ondanks het sectaire geweld in Syrië of Irak gebleven zijn en voor de Oosterse christenen die naar hun thuisland willen terugkeren. Het is tragisch dat de afgelopen dagen andermaal christenen uit Iraakse Teleskof noordwaarts moesten vluchten, hoewel ze er pas teruggekeerd waren.

Gratis optreden

Zuster Marie Keyrouz was zaterdagavond met haar gezelschap gratis naar Brussel gekomen. De Libanese zangeres en vredesactiviste weigert elke vedettestatus en schrijft haar weerstand daartegen toe… aan haar geloof.

Keyrouz studeerde theologie in Beiroet en behaalde een doctoraat in de musicologie en religieuze antropologie aan de Sorbonne. Zij staat in Parijs intussen ook aan het hoofd van haar eigen Institut du Chant Sacré. Keyrouz is absolute top inzake de interpretatie van zowel Westerse (gregoriaanse, barokke, romantische) als Oosterse (Aramese, byzantijns, maronitisch, melkitisch en andere Arabischtalige) religieuze zangtradities.

Kunst blijft voor mij altijd een middel. (Marie Keyrouz)

De uiteindelijke bedoeling is de dienst aan de waardigheid van de mens als kind van God, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis.

Een beeld van Gods liefde overbrengen

Vooreerst is er mijn persoonlijk gebed, getuigde Marie Keyrouz onlangs in Tertio, mijn dialoog met God terwijl ik zing. Bovendien heb ik mijn hele lichaam nodig en moeten mijn hart en geest zich ‘ontledigen’ van alles wat mijn gebed in de weg kan staan. Zo goed mogelijk zingen, dat is een tweede keer bidden. En ten slotte heb ik het geluk niet altijd alleen te zingen, maar vaak voor vele andere mensen. Dan zing ik ook om die anderen tot gebed te brengen. Dat hoeven helemaal geen religieuzen of gelovige luisteraars te zijn. Mijn derde gebed, dat is als ik erin slaag om bij mensen een prachtig beeld van God over te brengen, een beeld van zijn Liefde.

Zingen is voor mij drie keer bidden. (Marie Keyrouz)

Met haar cross-over avant la lettre bracht zuster Marie Keyrouz Koekelberg gisterenavond inderdaad aan het bidden. Elke steen van de basiliek zong mee, zei een van de aanwezigen. Het blijft merkwaardig hoe de katholieke kloosterzuster met de hymne Ya Sûrûri van de 7de-eeuwse islamitische kluizenares Rabiha-l-Adawiyyah pure religieuze rock-’n -roll brengt. Haar interpretatie van het Sancta Maria van Pietro Mascagni deed niet onder van deze van klassieke westerse operasterren. En met de klassieke afsluiter Touba Iahum (op tekst van de Zaligsprekingen) lokten Keyrouz en haar enthousiaste ensemble de staande ovatie uit die ze zonder meer verdienden.