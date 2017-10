Ongeacht de ernst van het misdrijf blijft de doodstraf ontoelaatbaar omdat zij de onschendbaarheid en waardigheid van de persoon aantast. Zij is onverenigbaar met het Evangelie, verklaarde paus Franciscus tijdens de viering van de 25ste verjaardag van de publicatie van de Nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk.

De uitspraak is opmerkelijk omdat de doodstraf in de katholieke traditie en in de catechismus, ook in de laatste editie die nog tijdens het pontificaat van paus Joannes Paulus II tot stand kwam, niet per definitie wordt uitgesloten. Franciscus wil nu uitdrukkelijk dat de catechismus in die zin wordt aangepast, omdat de boodschap van Jezus in de loop der tijd dankzij de levende Geest van God beter wordt verstaan.

De paus erkende dat ook pausen deze extreme en onmenselijke straf in het verleden hebben opgelegd. Vandaag is zij in de meeste Europese en Latijns-Amerikaanse landen afgeschaft. Maar elders, onder meer de VS, China, het Midden-Oosten en verschillende landen in Azië en Afrika, wordt de doodstraf nog steeds uitgevoerd. De tijd is aangebroken om op zoek te gaan naar een meer passende en efficiënte manier om de evangelische boodschap over de menselijke waardigheid en de waarde van het menselijke leven gestalte te geven, voegde paus Franciscus nog eraan toe.

Bron: I.Media/AP/kro.nl