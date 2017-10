Dankzij de steun van meer dan 500 Belgische scholen bereiken wij vandaag meer dan 143.300 leerlingen en leerkrachten. Wij vragen de directies en leerkrachten ook om de leerlingen te sensibiliseren over het recht op kwaliteitsonderwijs. Leerkrachten kunnen in de klas een speciale les geven, maar vele scholen organiseren ook creatieve activiteiten met muziek en beweging. Ook de ministers Alexander De Croo (Ontwikkelingssamenwerking), Sven Gatz (Jeugd & Cultuur), Guy Vanhengel (Onderwijs Brussel) en Hilde Crevits (Onderwijs Vlaanderen) woonden vandaag acties van Saved by the bell bij in verschillende scholen.

De actie is helaas broodnodig: Wereldwijd zijn er volgens de Unesco nog steeds meer dan 260 miljoen kinderen én jongeren die om allerlei redenen niet naar school kunnen gaan. Bovendien is het belangrijk dat het aangeboden onderwijs ook van goede kwaliteit is. Dat vereist goede infrastructuur en schoolgebouwen, vlotte toegang tot scholen in de buurt, voldoende lesmateriaal én goed opgeleide leerkrachten.

Bron: Saved by the Bell