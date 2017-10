Paus Franciscus vertelt in een 235 pagina’s tellend interviewboek dat hij vroeger bang was om een interview te geven aan journalisten omdat hij niet vertrouwde wat zij opschreven en hoe ze zijn woorden zouden interpreteren. Als aartsbisschop van Buenos Aires probeerde ik journalisten zo veel mogelijk te vermijden. Onder meer onder invloed van gepubliceerde gesprekken met Marcelo Figueroa en zijn vriend, de rabbijn Abraham Skorka, herzag hij zijn mening. Gesprekken zijn een onderdeel van mijn pastorale opdracht. Zij zijn een manier om met mensen te communiceren.

Ik heb de Kerk van Emmaüs op het oog. Die waarin de Heer de leerlingen ondervraagt die ontmoedigd zijn. Paus Franciscus

Vandaag heeft paus Franciscus die angst overwonnen en geeft hij vaak en graag interviews. Ik wil een Kerk die in staat is met mensen in dialoog te treden. Het vertrouwen in de gesprekspartner is van fundamenteel belang. Ik wil de mensen recht in de ogen zien en eerlijk op hun vragen antwoorden. Er moet een dialoog zijn, geen preek. Ik hou vooral van gesprekken met medewerkers van bescheiden bladen en volkskranten.

Het nieuwe boek - Adesso fate le vostre domande - Conversazioni sulla Chiesa e sul mondo di domani (Vuur je vragen nu maar af! - Gespreken over de Kerk en de wereld van vandaag) - bundelt acht lange, veelal ongepubliceerde gesprekken die Antonio Spadaro, jezuïet, journalist en schrijver met zijn confrater Franciscus heeft gevoerd sinds hij tot paus werd verkozen. Bij enkele vertrouwelijke gesprekken was het nooit de bedoeling ze ooit te publiceren.