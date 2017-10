Paus Franciscus heeft zondag, vlak voor het Angelusgebed, bevestigd dat hij een regionale bisschoppensynode samenroept over het Amazonegebied. De bijeenkomst zal plaatsvinden in oktober 2019. Zij wordt georganiseerd op verzoek van de bisschoppenconferenties van Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia en Brazilië en staat in het teken van de pastorale begeleiding en de evangelisatie van de volkeren van Amazone. De synode zal onder meer aandacht besteden aan de milieuproblematiek, de rechten van de inheemse volkeren en de mijnbouw in de regio, die vaak ten koste gaat van het milieu en de plaatselijke gemeenschappen.

Het is de bedoeling nieuwe manieren te vinden voor de evangelisatie van dit deel van het volk van God, dat vaak vergeten wordt en weinig vooruitzichten heeft vanwege de crisis in het Amazonewoud. De grote uitdaging bestaat erin om de boodschap van het Evangelie geloofwaardig te verkondigen, zonder de overtuigingen en het wereldbeeld van de inheemse volkeren te vertrappelen, zei paus Franciscus.

De aankondiging van de regionale bisschopppensynode vond plaats meteen na afloop van de plechtigheid op het Sint-Pietersplein waarin 35 mensen, onder meer een grote groep martelaars uit Midden- en Zuid-Amerika, heilig werden verklaard.

Eerder al vonden regionale bisschoppensynodes plaats over de pastorale toestand in het Midden-Oosten (2010), Afrika (2009) of Nederland. Ter voorbereiding van het Jubeljaar 2000 werden ook per continent regionale synodes gehouden.

Bron: I.Media