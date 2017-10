Uit de encycliek Laudato Si'

Een integrale ecologie bestaat ook uit eenvoudige dagelijkse gebaren, waarbij wij de logica van geweld, uitbuiting, egoïsme doorbreken. Intussen is de wereld van een tot het uiterste gedreven consumptie tegelijkertijd de wereld van mishandeling van het leven in al zijn vormen.

De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, betreft ook het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen.

Liefde voor de samenleving en inzet voor het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet alleen de relaties tussen individuen betreft, maar ook macrorelaties, maatschappelijke, economische, politieke betrekkingen. Daarom heeft de Kerk aan de wereld het ideaal van een beschaving van de liefde voorgehouden.

De sociale liefde is de sleutel tot een authentieke ontwikkeling: om de samenleving menselijker, menswaardiger te maken, moeten wij de liefde in het maatschappelijke leven - op politiek, economisch, cultureel niveau - herwaarderen en er de constante en hoogste norm van handelen van maken. In dit kader zet de sociale liefde, samen met het belang van de dagelijkse kleine gebaren, ons ertoe aan te denken aan grote strategieën die doeltreffend de aantasting van het milieu stoppen en een cultuur van de zorg aanmoedigen die heel de maatschappij doordringt. (Laudato Si' 230-231)

Het afspraakuur van de ontwikkeling

Laat geuren onze Schoonheid

Onze Moeder de aarde

Onze Moeder onze geboortegrond

Mooier zal ze verschijnen

Waardig en trots zal zij zich aanmelden

op het afspraakuur van de ontwikkeling

Ik groet u Moeder, aarde van mijn voorvaders

Ik bemin je Moeder, grond van mijn kinderen

Hef je hoofd, dat ik je zoen

Hef je hoofd en spreek

Spreek over de eenheid

Spreek over de vrede

Spreek over de vruchtbaarheid

Dat is mijn Woord

Dat is mijn Weg

Sta op broers

Sta op zusters

Laat ons Vrede maken in onze landen

Laat ons Brood geven aan elkaar

Laat ons samen aan deze wereld weer het beeld geven

Van levende Jeugd

Van bloeiende Liefde

Dat is integrale menselijke ontwikkeling.



Michel Kayoya

(Burundees priester, schrijver en filosoof, vermoord in 1972. Bovenstaande tekst getuigt van zijn eigen 'liefdevol verzet'. De tekst is meer dan veertig jaar geleden geschreven, maar het poëtisch en bevlogen pleidooi klinkt verrassend actueel. We sluiten er graag de Scheppingsperiode mee af.)



