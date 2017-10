Met Peter Wouters staat een veeleer onbekende man van de basis aan het hoofd van beweging.net, het samenwerkingsnetwerk dat ontstond uit het ACW. “Een cadeau”, noemt hij dat. De uitdagingen voor de nieuwe voorzitter zijn groot. In Tertio van 4 oktober (nr. 921) laat hij zijn licht schijnen over het Zomerakkoord, pensioenen, Arco, de band met de politiek en de christelijke inspiratie. “Vooralsnog hebben we als brede samenleving geen goede manier gevonden om modern christelijk geloof een plaats te geven”, stelt Wouters.

Ook nog in dit nummer onder meer:

• Een standpunt over Catalonië

• Een column van bevrijdingstheologe Kristien Justaert over groen en beton

• Een reportage over de Griekse solidariteitseconomie als uitweg uit de crisis

• Een gesprek met Bijbelwetenschapster Bénédicte Lemmelijn over haar jongste boek Mindful geluk

• Een ontmoeting met pastoor Daniel Alliët en kunstenaar Kito Sino die in de Begijnhofkerk een interreligieuze kapel inrichtten

• Culturele signalementen wijzen op het jongste boek van priester en kunstkenner Mark Delrue en op een expo over Erasmus als hervormer

• Een opinie van publicist Mark Van de Voorde over een denkende kerk in een verdwaasde wereld

• Een getuigenis van Frédéric Simonart die met Duo for a job oudere autochtonen en jongere allochtonen bij elkaar brengt

