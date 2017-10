De jeugdbewegingen in Vlaanderen groeien resoluut. Allemaal gingen ze er de voorbij vijf jaren op vooruit. Dat blijkt uit een rondvraag van Tertio. In de editie van 18 oktober (nr. 923) blikt de redactie vooruit op de dag van de jeugdbeweging, vrijdag 20 oktober. Dan trekken een kwart miljoen jonge Vlamingen in uniform naar de les of het werk.

Ook nog in dit nummer onder meer:

• Een standpunt over machtsmisbruik

• Een column van Gerard Bodifee over de Russische ziel

• Een gesprek met emeritus hoogleraar Rita Ghesquière over Maria in de Europese literatuur

• Een signalement van de herfstateliers “Loopgraven in WO I” in Sint-Niklaas

• Een dossier over Indonesië naar aanleiding van het cultuurfestival Europalia

• Een analyse van de lange traditie van knapenkoren

• Een inkijk in de boekenkast van auteur en journalist Eric Rinckhout

• Een interview met PVDA-voorzitter Peter Mertens over groeiende onrechtvaardigheid

• Een getuigenis van Lan Kartawiadi over de katholieke Indonesische gemeenschap in Antwerpen.

Lees hier alvast het artikel over de jeugdbewegingen: http://bit.ly/2ifbouH

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be