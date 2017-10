Het verlies van een naaste of geliefde verandert ingrijpend en voorgoed het eigen leven. Dat blijkt niet alleen uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit getuigenissen van wie een kind of een jonge levenspartner verliest. In de editie van Allerzielen, 2 November (nr. 925), laat Tertio nabestaanden aan het woord over hun omgang met hun “levende doden”.

Ook nog in dit nummer onder meer:

• Een standpunt over het omgaan met de grens van de dood en onze sterfelijkheid

• Een column van filosofe en auteur Désanne van Brederode over God en lijden

• Een gesprek met journalist Gie Goris over de religieuze utopieën en het extremisme

• Boekbesprekingen van enkele interessante publicaties rond Maarten Luther en 500 jaar Reformatie

• Een opiniestuk van theoloog Johan Verstraeten over de dialoog tussen maçonnieke en monastieke spiritualiteit

• Een smaakmaker voor de expo Reflections. Van Eyck & the Pre-Raphaelites in de Londense National Gallery

• Een interview met Chris Gastmans over euthanasie en andere bioethische kwesties

