De radio zwijgt, maar de boodschap klinkt voort

Op 27 maart 2008 blies de radio twintig kaarsjes uit. Medewerkers blikten terug, dag op dag 20 jaar nadat de eerste uitzendingen van Radio Spes in de ether gaan. Stichters en medewerkers van het eerste uur, vertellen over de grote uitdagingen die het opstarten van een zender met zich meebrengt. Niet alleen het maken van veel programma’s op korte tijd, maar ook het verkrijgen van de licentie. Ook, en vooral, de zorg en nood aan godsdienstig sterke programma’s betekent een grote uitdaging.

Ondertussen zijn de tijden geëvolueerd. Omdat de digitale media vandaag een beter platform zijn voor de verspreiding van een hoopvolle boodschap en de FM-vergunning van de radio niet is verlengd, besliste de raad van bestuur om de uitzending te stoppen. Hoewel het medium (de radio) ophoudt te bestaan, blijft de boodschap voortklinken. Het plan voor de toekomst is om dat via Kerknet te doen. De raad van bestuur buigt zich momenteel over een geschikte strategie.

Er werken twee vaste medewerkers en zij krijgen een nieuwe opdracht. Ze krijgen een nieuw takenpakket. Daarnaast steunt de radio op sympathisanten en vrijwilligers. De raad van bestuur is hen allen dankbaar voor hun jarenlange inzet en hun grenzeloos enthousiasme. Zonder hun zorg en toewijding zou de adio geen 30 jaar in de ether zijn gebleven. Tot slot dankt de raad niet in het minst ook de luisteraars. Zij zullen ongetwijfeld hun radiozender missen.

Positieve noot

Lina Van Obergen, een van de twee medeoprichtsters, wil het verhaal afsluiten met een positieve noot:

Er sluit zich een fantastische periode af. Het is spijtig maar ik wil op een positieve manier eindigen. Veel mensen hebben de kans gehad om aan de radio te mogen en kunnen meewerken. De focus van kerknet op zowel audio als video is een goed vooruitzicht. Ik wil een groot feest voor iedereen. Lina Van Obergen