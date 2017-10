Zuster Lea Moerenhout is de kersverse coördinator van de al even nieuwe pastorale eenheid Zuid in Brussel. Een eenheid met twee kerkgemeenschappen of ‘longen’, die elk getuigen van een eigen vitaliteit.

Ze pleit voor meerdere ruimtes waar zoekende mensen een plek vinden, en jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Zowel de Mariale spiritualiteit als het charisma van opvoeding en onderwijs in de grote familie van Annuntiaten zijn voor haar een grote bron van inspiratie.

Het gezag van het hart doet wonderen. Zuster Lea Moerenhout

Ontdek meer van Radio Spes.